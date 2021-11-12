Тбилиси, , 19:31 — REGNUM Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе подверг резкой критике бывшего президента Михаила Саакашвили и его сторонников, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В качестве примера: Муссолини не может быть символом Италии, Гитлер — символом Германии, так же как Михаил Саакашвили не будет символом Грузии. Если кто-то мыслит объективно, то он не является мишистом, и не зависит от их денежных ресурсов, и не безумен в мишистском направлении, и не похож на Ким Чен Ына, как некоторые из их лидеров. Тот, кто мыслит объективно, он правильно понимает, что не может быть символом этой страны человек, который создал режим, где пытали, насиловали, издевались, лишали людей достоинства, вселяли страх, лишали бизнеса, держали заключенных в ужасных условия, и таким путями умудрялись отбирать бизнесы и телеканалы», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили уже осуждён грузинскими судами за ряд преступлений, совершенных им во время нахождения в должности президента Грузии.