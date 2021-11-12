Кемерово, , 19:06 — REGNUM В городе Кемерово завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат», сообщило региональное управление МВД РФ.

Мошенничество 50.мвд.рф

Так, установлено, что в 2015 году женщина без прохождения медицинского освидетельствования и медико-социальной экспертизы приобрела фиктивные медицинские документы, подтверждающие наличие у неё заболевания. На их основании обвиняемой была назначена ежемесячная страховая пенсия по инвалидности, которую она получала с декабря 2015 по апрель 2020 года. Общая сумма выплат составила 600 тысяч рублей.

Фиктивные документы она также использовала при подаче заявления в подразделение соцзащиты, после чего получала ежемесячную компенсацию за коммунальные расходы в размере 50%. За пять лет общая сумма составила около 25 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.