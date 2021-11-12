Магнитогорск, Челябинская область, , 19:04 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 47-летняя женщина перевела мошенникам более 110 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

По данным полиции, ей поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка. Мошенники заявили гражданке, что якобы на неё пытаются оформить кредит. Чтобы не пришлось выплачивать банку деньги, их предложили перевести на «безопасный» счёт.

Гражданка доверилась неизвестным и потеряла деньги. Теперь мошенникам грозит до пяти лет колонии, если конечно их поймают.