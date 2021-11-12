Нью-Йорк, США, , 19:03 — REGNUM Не более чем через 30 лет перед производителями сельхозпродукции встанет задача накормить 10 млрд человек, живущих в мире. Решить эту задачу можно только при условии обеспечения доступа к семенам, сообщает 12 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Top Agrar.

Сельское хозяйство

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), фермеры во всем мире должны иметь доступ к семенам для выращивания более продуктивных, богатых питательными веществами и устойчивых к климату сельхозкультур.

При этом ФАО напоминает, что если к 2050 году население мира действительно составит 10 млрд человек, то им необходимо будет адекватное питание.

Поэтому, подчеркивает Организация, производство продуктов питания к 2050 году должно вырасти на 50%. По словам генерального директора ФАО Цюя Дунъюя, этого возможно достичь только за счет науки и инноваций.

«Семена — основа сельскохозяйственных и продовольственных систем. Мы зависим от экологически чистых семян для производства продуктов питания, кормов, клетчатки и топлива», — подчеркнул Дунъюй.

Инновации должны помочь сохранить и увеличить преимущества сельскохозяйственных и продовольственных систем. У правительств есть все возможности искоренения такого явления как голод. Для этого они должны выступить с национальными инициативами по укреплению цепочки создания системы обеспечения фермеров семенами.

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