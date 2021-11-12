Токио, 12 ноября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Менеджер компании MAGES. GAME Макото Асада анонсировал набор, в который войдут видеоигры Chaos;Head Noah и Chaos;Child. Об этом 12 ноября сообщает портал Gematsu.

Фигурка в стиле аниме

Асада также объявил, что студия решила отложить релиз игры Mystereet F: The Detectives' Curtain Call, чтобы сосредоточиться на выпуске версий оригинальной Mystereet F для разных платформ. Помимо этого он объяснил, почему разработчики решили отложить релиз игры Anonymous;Code.

«Мы очень разборчивы, когда дело доходит до проектов Чиемару Шикуры. В настоящее время мы обновляем игру и работаем над её качеством», — сказал Асада, добавив, что Anonymous;Code выйдет в 2022 году, и что точную дату релиза студия сообщит позже.

Напомним, изначально MAGES. GAME планировала выпустить Anonymous;Code «осенью» 2021 года. Это игра в жанре визуальной новеллы, являющаяся частью серии Science Visual Novel, которая в свою очередь входит в серию Science Adventure. Ранее студия выпустила такие известные игры, как Chaos;Head, Steins;Gate («Врата;Штейна») и другие.