Москва, , 18:58 — REGNUM Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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Согласно документам, решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Уточняется, что решения по введению QR-кодов в транспорте и общественных местах станут экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID-19.

До 1 февраля кроме QR-кода в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, затем только медотвод.

Для междугородных и международных авиа‑ и железнодорожных перевозок потребуется либо QR-код о прививке, либо медотвод, либо справка о перенесенном заболевании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нормы закона по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.