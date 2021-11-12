Шерегеш, Кемеровская область, , 18:53 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сегодня, 12 ноября, проинспектировали ряд строящихся и готовых объектов в Шерегеше. Также были озвучены планы дальнейшего расширения курорта, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Ростуризма Зарина Догузова в Шерегеше Администрация правительства Кемеровской области

«Развитие Шерегеша неизбежно повысит качество жизни местных жителей. По-своему это оценят туристы, для которых вырастет доступность и комфорт Шерегеша. Бизнес тоже будет чувствовать себя здесь хорошо, так как для его развития будут созданы самые подходящие условия», — отметил Цивилёв.

Напомним, что в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года предусмотрено восемь мероприятий по комплексному развитию Шерегеша. Общий объем финансирования — 3,27 млрд рублей, в том числе 2,53 млрд рублей — из федерального бюджета, из областного бюджета — более 738 млн рублей. Мероприятия направлены в первую очередь на развитие секторов «А» «Б» «Е» — строительство дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, а также пожарно-спасательного депо на три автомобиля.