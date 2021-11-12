Елизавета Коробова, 12 ноября 2021, 19:49 — REGNUM Информация о том, что глава МВД Украины Денис Монастырский заявил после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области о том, что власти страны должны в кратчайшие сроки реализовать проект по созданию «интеллектуальной границы» с Российской Федерацией и Белоруссией, общая стоимость которого оценивается в 17 млрд гривен, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 ноября в социальной сети Facebook.

Сетка Рабица
Сетка Рабица
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Ещё сто метров сетки Рабица за 17 миллиардов гривен! Вот это да! Ну сколько можно уже грабить украинский бюджет? Позорище-то какое!» — возмущается Alina C.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные решения со стороны руководства Украины ставят в ступор, потому что вместо постройки новых производств, создания новых рабочих мест власти тратят бюджетные деньги на откровенную глупость.

«И всё? А что-нибудь из заводов-фабрик создать, Украина не хочет?» — задаётся вопросом Светлана У.

Некоторые комментаторы отмечают, что трата таких бюджетных средств неминуемо приведёт к тому, что украинская граница останется такой, какой она и была, а вот карманы чиновников станут шире.

«А назвали-то ещё как! «Интеллектуальная» граница. Получается, что до этого у них она была безмозглая? Клоуны!» — пишет Валерий Г.

«Не совсем понятно, как в одном предложении уместились слова «Украина» и «интеллектуальная». Это, наверное, шутка такая?» — интересуется Виталий Б.

«Можно представить, сколько украинских «интеллектуалов» из власти налетит на эти миллиарды, чтобы их начать осваивать!» — указывает Геннадий Б.

Граница. Украина
Граница. Украина
Dpsu.gov.ua

Часть людей считает, что руководство Украины уже отработало схему по распилу бюджетных средств на своих очень громких стройках, результатов которых никто так ещё и не увидел.

«Да, сколько было планов разных и что, много они создали? Одна лишь болтовня. Лучше бы решали реальные проблемы простых людей, с их пенсиями, работой и медициной! Уже мегазабор ставили, а в итоге только лишь разрыли землю, деньги укатили, и все это закончилось», — напоминает Катерина К.

Ряд пользователей напоминает о большом скандале, который произошёл из-за бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, пытавшегося построить «укрепления» на границе с Россией за бюджетные деньги, которые на деле оказались коротким отрезком из дешёвой сетки-рабицы.

«Слава Яценюка, а вернее деньги, которые он умудрился на своём заборе отмыть, чиновникам украинским покоя не дают! Там был просто забор, а тут ещё и с интеллектом будет!» — отмечает Марина С.

Отдельные комментаторы отмечают, что на Украине разворачивается социально-экономическая катастрофа, но местные власти тратят деньги на что угодно, но только не на помощь людям.

«А говорят, на Украине денег нет. А откуда взялись 17 миллиардов гривен на создание границы? Чья мама пожертвовала месячной пенсией для блага Украины?» — удивляется Cheops D.

Пограничный пункт на российско-украинской границе
Пограничный пункт на российско-украинской границе
Dpsu.gov.ua

«В кармане ни гроша, народ скоро замерзать начнёт, а эти тупые политики на Украине тратят миллиарды впустую! Кто у них там на границу собирается нападать? Кому вы вообще там нужны?» — обращается Alexander S.

Напомним, 11 ноября на сайте МВД Украины появилась информация о том, что глава ведомства Денис Монастырский заявил после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области, что власти страны должны в кратчайшие сроки реализовать проект по созданию «интеллектуальной границы» с Российской Федерацией и Белоруссией, общая стоимость которого оценивается в 17 млрд гривен.