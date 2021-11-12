София, 12 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Болгарский народный банк (БНБ) выпустил в обращение памятную монету, посвященную 150-летию со дня рождения болгарского композитора, дирижера и драматурга Панайота Пипкова. Об этом 12 ноября сообщила болгарская газета «Труд».

Александр Дега. Музыканты в оркестре

Как передает издание, новая монета номиналом в 2 лева ($1,1) будет реализовываться с 15 ноября нынешнего года. На аверсе платежной единицы помещен портрет Пипкова, на реверсе — герб Болгарии и логотип БНБ. Стоимость нумизматической единицы составляет 36 левов ($21).

Панайот Пипков (1871 — 1942) считается одним из родоначальников болгарской профессиональной музыки. Его фортепианные пьесы на темы произведений Бедржиха Сметаны, Руджеро Леонкавалло и Жюля Массне входят в программу высших музыкальных учебных заведений по всему миру.