Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. На Урале пресекли воз в Россию сомнительных игрушек из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Ctu.customs.ru На таможне

Незаконный ввоз 2800 машинок был пресечён при проверке электронных документов. У товаров была маркировка товарными знаками, однако перевозчик не имел разрешения правообладателей на использование таких объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим выпуск игрушек в свободное обращение приостановили.

А затем эксперт подтвердил, что имеющийся на игрушках лейбл очень похож на логотип компании «Газпром». Правообладатель из всей партии запретил ввоз 928 грузовых машинок. Рыночная стоимость подобного товара превышает 76 тыс. рублей.

В отношении компании-импортера завели административное дело из-за незаконного использования чужого товарного знака. Теперь нарушителю грозят штраф и конфискация этого товара.