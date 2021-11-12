Шерегеш, Кемеровская область, 12 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Шерегеше сегодня, 12 ноября, начались праздничные мероприятия, посвященные Международным спортивным зимним играм «Дети Азии», которые пройдут в 2023 году в Кузбассе. На фестивале зимних видов спорта будут представлены виды спорта, входящие в программу будущих игр, рассказали в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Фестиваль зимних видов спорта в Шерегеше

С 12 по 14 ноября в секторе «Е» будут работать площадки по керлингу, по снежному волейболу, организован каток и установлены хоккейные ворота.

Напомним, вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемеровской области в феврале 2023 года. В них примут участие 28 команд из 20 стран Азии.