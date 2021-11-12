Бишкек, , 18:39 — REGNUM Киргизия выступает за устранение барьеров в сфере международных перевозок пассажиров и грузов. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании совета глав правительств Содружества независимых государств сегодня, 12 ноября.

Железная дорога

По его словам, киргизские власти считают необходимым расширять транспортную логистику и развивать железнодорожную инфраструктуру в рамках СНГ.

«Для Киргизии, как страны, не имеющей выхода к морю в виду своего географического расположения, крайне важно улучшение транспортных коридоров и выведение республики из экономической изолированности», — сказал он.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что сейчас республика имеет выход только на железные дороги стран СНГ, в частности Казахстана и Узбекистана, а потому для неё решение этой задачи приобретает важнейшее значение.

Глава киргизского правительства акцентировал внимание на том, что одним из приоритетов в данном направлении Киргизия также рассматривает реализацию международных проектов по строительству новых железных дорог.

В этой связи, выражаю уверенность, что подготовленная концепция будет способствовать развитию железнодорожной инфраструктуры на пространстве Содружества, а также выработке взаимных эффективных механизмов для привлечения инвестиционных ресурсов и реализации инвестиционных проектов государств-участников СНГ в части железнодорожного транспорта», — резюмировал он.

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