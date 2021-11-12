Порт-о-Пренс, 12 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Пятеро водителей бензовозов, захваченных две недели назад вооруженными бандами на Гаити в столичном районе Мартиссан, освобождены в обмен на выкуп, сообщает 12 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Rezonodwes.

Леонид Пашковский Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити

Заложники переданы представителям Национальной ассоциации владельцев станций технического обслуживания, заплатившим выкуп.

Кроме заложников, бандиты передали им пять автоцистерн. Сумма выкупа не уточняется.

Напомним, две недели назад вооруженные банды, контролирующие район Мартиссан, заблокировали проезд к находящимся в районе портовым топливным терминалам, не позволяя вывозить горючее. Это спровоцировало тяжелый социальный кризис, парализовав работу больниц и мобильной связи, а также неконтролируемый рост цен на товары первой необходимости.

Попытки гаитянской полиции навести порядок в Мартиссане потерпели неудачу.