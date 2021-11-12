Кемерово, , 18:32 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 13 ноября, в отдельных районах ожидается отложение мокрого снега, гололедица, видимость при осадках временами до 1−2 км. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Областное управление МЧС России рекомендует кузбассовцам соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

«При выпадении осадков и гололеде при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — подчеркнули в ведомстве.

Жителей региона просят не пренебрегать предупреждениями о погодных явлениях.