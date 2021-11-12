Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Генри Кавилл рассказал о том, как он получил серьёзную травму на съёмках второго сезона сериала «Ведьмак». Об этом 12 ноября сообщает портал Comicbook.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

В очередном интервью актёр сообщил, что в 2020 году растянул связки колена. «Это было очень, очень сильное растяжение, и мне очень повезло, что это не был полный разрыв подколенного сухожилия», — сказал Кавилл. Актёр отметил, что перед ним стоял нелёгкий выбор, поскольку он разрывался между желанием сделать больше для производства шоу и опасением по поводу полного разрыва связок, что поставило бы крест на его дальнейшей карьере в экшн-проектах.

«Это был мой худший момент в прошлом году — в профессиональном плане», — заявил Кавилл. Он сообщил, что продюсеры сериала решили снять боевые сцены второго сезона «Ведьмака» с участием Геральта в самом конце, и что в период съёмочного процесса он ежедневно проходил физиотерапию.

Напомним, премьера второго сезона «Ведьмака» состоится на сайте потокового сервиса Netflix 17 декабря 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Кавилл получил за съёмки продолжения шоу $8 млн.

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