Великий Новгород, 12 ноября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Сотрудник Института археологии Российской академии наук Олег Олейников 12 ноября подвел итоги раскопок в Великом Новгороде. В ходе доклада были также обнародованы результаты поиска новых артефактов, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

АНО Русь Новгородская Новгородский кремль. Великий Новгород

«Эти раскопки представили великолепный материал не только в плане материальной культуры, но и по исторической топографии древнего Новгорода. Впервые в истории новгородской археологии был вскрыт такой большой участок средневековой улицы — на протяжении почти 200 метров», — отметил Олег Олейников.

Раскопки в Великом Новгороде в этом году развернулись на 17 объектах. Самые крупные проходили на Ильине улице. Удалось установить, что ее возникновение приходится на XI век. Улица имела магистральный статус и соединяла северо-восточную часть города с центром.

В ходе раскопок были обнаружены берестяные грамоты, печати, монеты, европейские товарные пломбы. Благодаря этим находкам, стало известно, что на Ильине улице проживали зажиточные люди, имевшие отношение к международной торговле и государственной службе.

На других улицах были обнаружены такие предметы, как свинцовые кресты, булавки, а также костяные коньки для катания на льду, фрагменты кожаной обуви. Все эти предметы позволили получить более точные представления о быте древних новгородцев.

Напомним, что в этом году Великий Новгород отметил 70 лет со дня обнаружения первой берестяной грамоты. Самые крупные и ценные вещи, найденные в ходе раскопок, хранятся в музеях города.