12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:50 — REGNUM Информация, согласно которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с президентом США Джозефом Байденом о том, что Евросоюз вскоре расширит санкции против Белоруссии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 12 ноября в социальной сети Facebook.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

"Бу-га-га! Мадам на Францию наложить санкции не хочет? Бриты уже устали отлавливать «ихтиандров» на резиновых лодках по сотням и более в день! Ой, что положено Юпитеру (Евросоюзу), то не разрешено быку (Белоруссии)! Двойные стандарты, мадам, как обычно», — написала Klavdija P.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа не унимается и продолжает демонстрировать свою приверженность двойным стандартам, накладывая санкции на Белоруссию из-за миграционного кризиса и позволяя при этом себе давать мигрантам от ворот поворот.

«Нет у таких, казалось бы, ответственных руководителей ЕС, да и не только, дворовой подростковой чести. Сказал: «Не буду дружить», значит, так и должно быть. А тут санкции какие-то. Не нравится партнёр — не торгуй с ним. Ан нет, надо обязательно начать мутить воду в пустом корыте. Займитесь лучше внутренними проблемами в собственных странах, много ведь недостатков в жизни ваших людей, либо же помогите этим беженцам. Что им толку от ваших санкций?» — указывает Анатолий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что ЕС больше не способен нанести Белоруссии существенный урон своими санкциями. Это значит, что такие меры не принесут Европе никакой пользы, пишут граждане.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2019 – Source EP

«Евросоюз, что, собирается шантажировать Белоруссию санкциями? Всё же уже, закрыты все экономические пути из Белоруссии в Европу. Батька, получается, перед тем как громко дверью хлопнуть решил головную боль для ЕС устроить. Видимо, крыть нечем, вот и санкции опять появились», — предполагает Иван Е.

Часть людей считает, что Европе пора перестать заниматься санкционной политикой, а следует обратить внимание на реальные проблемы людей, стремящихся добраться до островков спокойствия из нестабильных регионов земного шара.

«Европа сама виновата в бедах этих людей, но санкции накладывает на Белоруссию. Заберите этих людей к себе, дайте кров, почему весь мир дожжен расхлёбывать после вас проблемы?» — задаётся вопросом Галина А.

«А о людях на морозе, о детях и беременных кто-то подумал? Им что делать? Зимовать в лесу? Только свои интересы преследуют каждая сторона, а на людей плевать. Зачем людей привезли? Неужели не знали, что будет? Знали, знали, но надеялись надавить и продавать выгодные решения для себя», — считает Olga K.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Ряд пользователей указывает на то, что США надоумили Евросоюз расчехлить свою санкционную дубинку. В следующий раз президент Соединённых Штатов может предложить Европе более радикальные меры против России и Белоруссии, беспокоятся граждане.

«А после следующей встречи с Байденом, может быть, и побомбить кого-то захотят. Этим дай только волю», — отмечает Анна Ш.

Напомним, 10 ноября пресс-пул Белого дома опубликовал информацию, согласно которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с президентом США Джозефом Байденом о том, что Евросоюз вскоре расширит санкции против Белоруссии. Тем временем на белорусско-польской границе сохраняется напряжённая ситуация из-за огромного числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу.