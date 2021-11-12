Бишкек, 12 ноября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии выявили крупную майнинг-ферму, нелегально работавшую в Чуйской области под видом тепличного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 12 ноября.

Криптовалюта

Отмечается, что подпольный бизнес по добыче криптовалют организовали иностранные граждане, чья незаконная деятельность нанесла колоссальный ущерб электрическим сетям республики.

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У злоумышленников изъяли 2 500 единиц спецоборудования для майнинга.

Сейчас киргизские спецслужбы пытаются установить личности других граждан, причастных к организации нелегальной майнинговой фермы, а также выяснить, насколько законно в страну было завезено использовавшееся на ней оборудование.

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