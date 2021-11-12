Лондон, 12 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. На границу Польши и Белоруссии направляется группа британских военных для помощи в инженерном усилении границы на фоне миграционного кризиса, сообщает 12 ноября военное ведомство Британии.

Цитата из к/ф «Мистер Питкин в тылу врага». Джон Пэдди Кастэйрс. 1958. Великобритания Надёжные британские партнёры

«Небольшая группа британских военнослужащих по договоренности с правительством Польши направлена для изучения вопроса, какую инженерную поддержку мы можем оказать в ситуации на границе с Белоруссией», — указано в опубликованном 12 ноября заявлении британского минобороны.

Ранее о направлении британского контингента на границу с Белоруссией заявлял министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько недель на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч нелегальных мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока, пытающиеся попасть в страны Евросоюза. Польские власти обвиняют Минск в создании искусственного миграционного кризиса. В свою очередь, власти Белоруссии обвиняют Польшу в насильном выдворении мигрантов.