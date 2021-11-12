Рига, , 18:18 — REGNUM Допуск к работе для депутатов в Латвии с 15 ноября возможен только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом COVID-19.

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Об этом говорится в опубликованном 12 ноября заявлении сейма Латвии, который на внеочередном заседании принял решение допускать к работе только депутатов «при предъявлении действующего ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни».

Также будут допущены к работе люди с медотводом и те, кто предъявит отрицательный результат тестирования на коронавирус. Недопущенные депутаты останутся без зарплаты, пока не вакцинируются. Всё это коснётся не только членов сейма, но и депутатов самоуправлений.

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