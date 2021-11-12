Загреб, , 20:26 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 15 ноября приедет с официальным визитом в Приштину. Об этом сообщил кабинет премьер-министра Хорватии 12 ноября.

Андрей Пленкович

Пленкович приедет в Косово по приглашению премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти, сообщил косовский портал «Экономия онлайн».

Пресс-служба премьера Хорватии отказалась уточнить темы, которые Пленкович обсудит с Курти во время визита 15 ноября. Однако косовские СМИ предполагают, что на повестке дня окажутся вопросы безопасности, регионального развития и европейской интеграции.

Напомним, что это будет первый официальный визит Андрея Пленковича в Приштину с момента назначения на должность председателя хорватского правительства.

Хорватия признала самопровозглашенную албанскими сепаратистами независимость южного сербского края Косово и Метохия.