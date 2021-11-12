Казань, , 18:13 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии подготовили 20 поправок в законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, который был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание Госсовета Татарии Gossov.tatarstan.ru

Поправки можно разделить по нескольким блокам: организация законодательного процесса, деятельность органов региональной власти, взаимодействие законодательных и исполнительных органов субъектов РФ и сроки полномочий органов власти субъектов РФ.

В частности, в Татарии предлагают установить, что наименование должности главы региона может быть регламентировано Конституцией (уставом) субъекта РФ, учитывая волеизъявление его жителей.

Также депутаты отметили, что заседания законодательных органов регионов проходят не чаще раза в месяц, а положения закона предполагают сократить срок представления отзывов на федеральные законодательные инициативы по предметам совместного ведения с 30 до 15 дней. В случае принятия данной нормы регионы будут отстранены от законодательного процесса, что нарушит принципы федерализма.

Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), представляя поправки, отметил, что депутаты воспользовались правом выразить свое мнение и подготовили изменения в законопроект.

Читайте также: Госсовет Татарии отказался ликвидировать должность президента республики

«Мы считаем, что действующие положения федерального закона можно сохранить», — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата Николая Рыбушкина («Единая Россия»), законопроект полностью меняет структуру управления всех ветвей власти, усиливая централистические и унитарные начала нашего государства.

«А почему тогда 77 статью Конституции России не поменяли? Предложенные изменения законодательства противоречат Конституции России, а попытки обосновать позицию выглядят довольно неуклюже», — полагает он.

Разработанные поправки Госсовет Татарии обсудит на заседании, после чего они будут направлены в Госдуму для рассмотрения в режиме второго чтения.

Читайте также: Депутат из Татарии просит Путина принять меры «по охране суверенитета»

Напомним, в преддверии рассмотрения законопроекта Госдумой в первом чтении парламент Татарии уже обсуждал эту законодательную инициативу. Региональные депутаты пришли к выводу, что в предлагаемой редакции законопроект отходит от установления общих принципов правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентируя вопросы формирования системы региональных органов государственной власти. Отдельно акцентировался вопрос о названии должности первых лиц региона, которые, в случае принятия законопроекта, будут унифицированы.

В настоящее время в Татарии — единственном регионе России — сохранилась должность «президент». Причем федеральный закон, который запрещал региональных лидеров именовать «президентами» был принят еще в 2010 году. До 1 января 2015 года «президентов» должны были «лишиться» все субъекты Федерации. Затем этот срок продлили до начала 2016 года, хотя к этому времени в стране должность сохранилась лишь в Татарии.

Читайте также: В России появятся удельные князья и ханы — политолог

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе первого чтения шесть депутатов Госдумы, которые представляют Татарию в нижней палате российского парламента, проголосовали «против» законопроекта, который подготовили депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас. В том числе, законопроект предполагаетзакрепление наименования «глава» для должности руководителя любого региона страны. Должность может иметь дополнительное наименование, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона. Кроме того, инициатива дает возможность главам регионов руководить субъектом более двух сроков подряд.

В частности, документ не поддержали представители фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон, Рустам Калимуллин, Татьяна Ларионова, Айдар Метшин, Марат Нуриев и Айрат Фаррахов. Также против закона проголосовал Андрей Прокофьев (КПРФ).

Всего за этот законопроект проголосовали 317 депутатов, против проголосовали 66 парламентариев, 12 — воздержались и 55 человек не голосовали.

Читайте также: Ряд депутатов Госдумы от Татарии не поддержал закон о региональной власти