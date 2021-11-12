Тбилиси, 12 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Председатель парламентской фракции проправительственной партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе выступил на специальном брифинге с резкими обвинениями в адрес грузинской оппозиции, сообщает 12 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

jb Грузинская полиция

По словам Мдинарадзе, оппозиционное «Единое национальное движение» и его союзники продолжают устраивать беспорядки, протестуя на основе требований, «лишенных юридической и политической логики». Мдинарадзе заявил о том, что оппозиция всячески пытается дискредитировать грузинские правоохранительные органы, и пояснил, что государство никому не позволит оскорблять полицию.

Мидинарадзе сказал, что грузинская полиция сумела завоевать доверие народа, тогда как при прежнем режиме население испытывало по отношению к ней лишь недоверие и страх. Именно поэтому, как бы ни старались деструктивные силы, они не смогут дискредитировать правоохранительные органы.

Мдинарадзе поблагодарил сотрудников полиции, службы государственной безопасности и других силовых структур за их «терпение и неустанную работу». Он заявил, что грузинское правительство обеспечит общественный порядок, и «на любую попытку нарушить закон будет дан ответ в рамках закона же».

Напомним, что в последние дни грузинская оппозиция проводит акции протеста, требуя освобождения из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили.