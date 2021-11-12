Всеволожск, Ленинградская область, , 18:11 — REGNUM В Ленинградской области муж в разгар конфликта убил жену, а позже сообщил об этом знакомому и попытался свести счеты с жизнью. Его спасли и возбудили уголовное дело. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Нож Maarten Van Damme

Всё произошло во Всеволожском районе Ленобласти 11 ноября в легковом автомобиле. Между 49-летним мужчиной и его 45-летней супругой произошла ссора, которую глава семейства решил завершить кардинальным методом. Он несколько раз ударил жену ножом в область жизненно важных органов, а затем выстрелил ей в голову из травматического пистолета.

Осознав, что сотворил, мужчина попытался совершить самоубийство, но, как отмечает издание «47news», перед этим он сообщил своему знакомому о том, что произошло. Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой» оказали первую помощь и госпитализировали злоумышленника. Его супруга скончалась на месте происшествия.

«По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — резюмировали в ведомстве.