Токио, , 18:01 — REGNUM Свыше 40 трлн иен, что соответствует по курсу $350 млрд, намерено вложить новое правительство Японии в меры по стимуляции экономики страны, сообщает 12 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Kyodo News.

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Отмечено, что ранее ожидалось выделение на эти меры дополнительного бюджета в 30 трлн иен. На решение увеличить эту сумму в значительной степени повлияло намерение выдать семьям с детьми до 18 лет пособие в 100 тыс. иен, а также меры помощи студентам, столкнувшимся с финансовыми трудностями.

В ожидаемый пакет мер также войдет поддержка кампаний, страдающих от карантинных ограничений, повышение на 3% зарплат сотрудников детских садов и младшего медицинского персонала. Также планируется возродить программу субсидирования внутреннего туризма, закрытую в конце 2020 года.

Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида добьется утверждения пакета стимулирующих мер не позднее 19 ноября. Для их исполнения, вероятно, потребуется принять дополнительный бюджет.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Кисида пообещал выделить на стимуляцию экономики «несколько десятков триллионов иен». При этом только за 2020 финансовый год правительство Японии приняло три дополнительных бюджета, из-за чего государственный долг Японии к марту 2021 года перевалил за 1200 трлн иен.

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