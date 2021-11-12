Лос-Анджелес, США, , 18:00 — REGNUM Джейсон Момоа и Дэйв Батиста снимутся в комедийном боевике, который, возможно, будет снимать кинокомпания MGM. Об этом 12 ноября сообщает портал Deadline.

Кино Tobias Wrzal

Проект пока не имеет названия, издание отмечает, что MGM в самое ближайшее время может приобрести права на производство картины. Автором сценария является Джонатан Троппер («Дальше живите сами», сериалы «Банши», «Воин», «Имя наше — Адам»), отмечается, что в его основу легла оригинальная идея, которую писатель придумал вместе с Момоа и Батистой.

Напомним, Джейсон Момоа и Дэйв Батиста снялись во втором сезоне сериала «Видеть» онлайн-кинотеатра Apple TV Plus. Его премьера состоялась на сайте потокового сервиса 27 августа 2021 года.

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