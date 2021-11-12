Майкоп, 12 ноября 2021, 18:00 — REGNUM Четыре новых школы будет построено в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Сегодня, 12 ноября, рабочую поездку в район совершил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ауле Старобжегокай посетил среднюю общеобразовательную школу и дал поручения по строительству новых образовательных объектов в районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Строительство школ обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина с главой РА Муратом Кумпиловым. Глава республики сообщил президенту, что в республике последовательно решается проблема с обучением в две смены. За последние три года построены четыре школы. До 2024 года в Адыгее планируется построить пять новых школ.
Особое внимание глава региона поручил республиканскому министерству образования и науки уделить Тахтамукайскому району, где наиболее высокая плотность населения. В настоящее время в районе действует 22 школы, во вторую смену учатся 3 тыс. учеников, ежегодно число школьников увеличивается на тысячу человек, растёт потребность в новых местах.
В связи с этим принято решение о строительстве в ближайшие два года в Тахтамукайском районе четырех новых школ. Как пояснил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в пгт. Яблоновский будут построены две новые школы — на 1100 мест каждая. Возведение первого объекта начнется в 2022 году, второго объекта — в 2023 году. В следующем году также начнется строительство еще одной школы на 1100 мест в а. Новая Адыгея и школы на 250 мест — в а. Старобжегокай.
Глава РА обсудил с министром образования и науки РА планы по строительству новых объектов, осмотрел действующую школу в ауле Старобжегокай, сегодня там учатся около 200 детей, пообщался со школьниками, педагогами, проверил выполнение санитарных требований, в том числе и в рамках поручений президента РФ по предоставлению бесплатного питания школьникам. Мурат Кумпилов также осмотрел территорию, отведенную под строительство новой школы на 250 мест. Глава региона поручил в кратчайшие сроки провести работу по привязке проектов к местности, подготовить всю необходимую аукционную документацию, чтобы своевременно приступить к строительству объектов.