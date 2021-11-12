Майкоп, , 18:00 — REGNUM Четыре новых школы будет построено в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Сегодня, 12 ноября, рабочую поездку в район совершил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В ауле Старобжегокай посетил среднюю общеобразовательную школу и дал поручения по строительству новых образовательных объектов в районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Тахтамукайском районе Фото Алексея Гусева

Строительство школ обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина с главой РА Муратом Кумпиловым. Глава республики сообщил президенту, что в республике последовательно решается проблема с обучением в две смены. За последние три года построены четыре школы. До 2024 года в Адыгее планируется построить пять новых школ.

«Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу по созданию комфортных условий для обучения детей. Для её выполнения федеральный центр дает нам необходимые инструменты. При поддержке правительства РФ за последние годы в республике реализован ряд масштабных проектов по развитию системы образования, строительству новых современных школ. Необходимо продолжать эту работу, максимально используя возможности федеральных программ, национальных проектов», — отметил Мурат Кумпилов.

Особое внимание глава региона поручил республиканскому министерству образования и науки уделить Тахтамукайскому району, где наиболее высокая плотность населения. В настоящее время в районе действует 22 школы, во вторую смену учатся 3 тыс. учеников, ежегодно число школьников увеличивается на тысячу человек, растёт потребность в новых местах.

В связи с этим принято решение о строительстве в ближайшие два года в Тахтамукайском районе четырех новых школ. Как пояснил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в пгт. Яблоновский будут построены две новые школы — на 1100 мест каждая. Возведение первого объекта начнется в 2022 году, второго объекта — в 2023 году. В следующем году также начнется строительство еще одной школы на 1100 мест в а. Новая Адыгея и школы на 250 мест — в а. Старобжегокай.

Глава РА обсудил с министром образования и науки РА планы по строительству новых объектов, осмотрел действующую школу в ауле Старобжегокай, сегодня там учатся около 200 детей, пообщался со школьниками, педагогами, проверил выполнение санитарных требований, в том числе и в рамках поручений президента РФ по предоставлению бесплатного питания школьникам. Мурат Кумпилов также осмотрел территорию, отведенную под строительство новой школы на 250 мест. Глава региона поручил в кратчайшие сроки провести работу по привязке проектов к местности, подготовить всю необходимую аукционную документацию, чтобы своевременно приступить к строительству объектов.

«Возведение новых объектов образования позволит существенно снизить нагрузку на действующие школы. При этом активное участие республики в национальном проекте «Образование» дает нам концептуальное решение задачи президента страны по переходу на односменный режим работы общеобразовательных учреждений», — подчеркнул Мурат Кумпилов.