Москва, 12 ноября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Сертификат о вакцинации от COVID-19 в России нужно по важности приравнять к паспорту, заявила 12 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщили в оперштабе.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Крутит пальцем у виска

Голикова «Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Голикова заявила, что 80% вакцинированных от COVID-19 уже не достаточно для достижения в России коллективного иммунитета. При этом она сослалась на мнение «экспертов», в том числе зарубежных.