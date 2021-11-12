Махачкала, , 17:49 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело после конфликта с двумя погибшими и двумя ранеными в дагестанском селе Аметеркмахи. Следователи устанавливают виновных в убийствах и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Убийство Jo Naylor

Напомним, в одном из сел Акушинского района Дагестана 12 ноября произошел конфликт из-за земельного спора, в результате был застрелен имам мечети и убит стрелявший в него человек.

Из подробностей инцидента известно, что вооруженный 62-летний мужчина прибыл к домовладению, в котором проживала мать имама села Аметеркмахи. Открыв стрельбу, он убил имама и ранил его сына и брата. Раненый сын погибшего оказал сопротивление и нанес стрелку удар ножом, от которого тот скончался.

В настоящее время оба раненых находятся в реанимации Акушинской районной больницы. По факту перестрелки и поножовщины ведется следствие.

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