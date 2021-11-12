Иваново, 12 ноября 2021, 17:46 — REGNUM Сильный снегопад прошёл в Ивановской области 12 ноября, на расчистку региональных трасс вышло 134 единицы снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как отмечается, перерывов в движении транспорта в регионе не зафиксировано. Дорожники контролируют работы по зимнему содержанию дорог в муниципальных образованиях, особое внимание уделяется состоянию школьных и медицинских маршрутов.
Судя по прогнозу синоптиков, снег не исключен и в воскресенье, 14 ноября.