Иваново, 12 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Сильный снегопад прошёл в Ивановской области 12 ноября, на расчистку региональных трасс вышло 134 единицы снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области Расчистка трассы от снега

«Всего в пятницу очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 2,5 тыс. км дорог. В случае ухудшения погодных условий дополнительно будет применена тяжелая дорожная техника», — сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук.

Как отмечается, перерывов в движении транспорта в регионе не зафиксировано. Дорожники контролируют работы по зимнему содержанию дорог в муниципальных образованиях, особое внимание уделяется состоянию школьных и медицинских маршрутов.

Судя по прогнозу синоптиков, снег не исключен и в воскресенье, 14 ноября.