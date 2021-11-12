Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Глава Bethesda Тодд Говард подтвердил, что сериал на основе видеоигр Fallout всё ещё находится в производстве. Об этом 12 ноября сообщает портал Comicbook.

Fallout Bethesda Game Studios

Вопрос о шоу Говарду задали в рамках сессии вопросов и ответов, которая прошла на форуме Reddit. «Продвигается вперед. Очень рад работать над ним с Джоном, Лизой и Amazon», — сказал Говард, не сообщив подробностей о проекте.

Напомним, сериал по Fallout Bethesda анонсировала в июле 2020 года. Тогда компания сообщила, что его производством будут руководить продюсеры и сценаристы Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые работали над созданием популярного фантастического шоу «Мир Дикого Запада».

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