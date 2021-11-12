Улан-Удэ, , 17:40 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ открыли мемориальную доску первому президенту республики Леониду Потапову. Доска установлена на стене дома, в которой он жил с 1991 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Мемориальная доска первому президенту Бурятии Правительство Бурятии

В ходе церемонии действующий глава региона Алексей Цыденов напомнил, что вся система управления в Бурятии была выстроена под руководством Леонида Васильевича.

«То, что мы имеем, как мы живем сегодня в республике — это то, что закладывал в новой истории Леонид Васильевич. 1991−1993 годы — самый сложный период в жизни страны, когда всё менялось», — отметил он.

По словам супруги президента Нины Потаповой, его мужа неоднократно звали работать в Москву. Один раз Леонид Потапов даже поехал на собеседование в министерство путей и сообщений, однако позже отказался от идеи переезда.

«Мы прожили в Туркмении три года, после этого тоже предложения были поехать на работу в Москву, но он категорически отказывался. Бурятия и всё. Он очень любил свою родину и не хотел уезжать отсюда, он заслужил уважение», — рассказала она.

Леонид Потапов родился в 1935 году в селе Уакит Баунтовского района Бурят-Монгольской АССР, отучился на инженера-механика в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1978—1987 годы работал секретарём Бурятского обкома КПСС, а с 1987 по 1990-й — возглавлял Марыйский облисполком Туркменской ССР.

В апреле 1990 года он был избран первым секретарём Бурятского рескома КПСС, стал членом ЦК КПСС. В следующем году избран председателем Верховного Совета Бурятии, а в 1994 году победил на выборах первого президента республики. Возглавлял регион до 2007 года, когда его сменил Вячеслав Наговицын. Скончался 12 ноября 2020 года.

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