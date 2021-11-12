Курская область, 12 октября, 2012, 16:32 — ИА Регнум. Бюджет Курска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов принят депутатами городского собрания на заседании 12 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсобрания. Отметим, что это заседание стало последним для этого состава парламента.

Общий объем доходов бюджета на 2013 год составит почти 6 млрд 43 млн рублей (около 2 млрд 189 млн из них - финансовая помощь областного бюджета), общий объем расходов - свыше 5 млрд 918 млн рублей.

В районе 6 млрд рублей запланирован общий объем доходов бюджета 2014 года (свыше 2 млрд 356 млн рублей из этой суммы - размер финансовой помощи муниципальному бюджету), объем расходов составит примерно 5,5 млрд рублей.

Объем финансовой помощи бюджету Курска 2015 года пока не определен, собственные доходы города в этом году прогнозируются в сумме порядка 3 млрд 723 млн рублей, а расходы - 3 млрд 271 млн рублей.

Структурообразующими доходами бюджета города Курска по-прежнему будут являться: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, земельный налог, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета составит: в 2013 году - 82,1%, в 2014 году - 92,9%, в 2015 году - 93,2%. По оценкам специалистов, уровень собственных доходов города ежегодно будет увеличиваться примерно на 200 млн рублей.

Расходная часть бюджета города, как и в предыдущие годы, сохранит социальную направленность. Так, в бюджете 2013 года на финансирование социальной сферы будет направлено 71,6% (с учетом средств финансовой помощи), в 2014- 78,1%, в 2015 году - 59,7% (без объемов финансовой помощи, которые в настоящее время городу не доведены). В структуре расходов бюджета города, как и в предыдущие годы, лидируют расходы на оплату труда бюджетникам. В 2013 году, по информации городского комитета финансов, на эти цели будет потрачено 42,5% расходной части бюджета, в 2014 году- 51,1%.