Челябинск, , 17:39 — REGNUM В Челябинске тренер одного из спортивных клубов осуждён за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Приговор вынес Центральный райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



По данным следствия, 47-летний гражданин склонил подопечную к употреблению запрещённого вещества. Сделал он это для повышения её спортивных показателей. Также некоторые вещества он сбыл гражданам, которые занимаются силовыми видами спорта.

Суд назначил тренеру два с половиной года в колонии общего режима и оштрафовал на 100 тыс. рублей. Под стражу его взяли в зале судебного заседания.