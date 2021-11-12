Краснодар, , 17:38 — REGNUM Все введенные ранее антиковидные ограничения продлили в Краснодарском крае до 21 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона 12 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, на территории региона продлевается требование на посещение объектов общественного питания совершеннолетними только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. В регионе приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

На курортах края торгово-развлекательные центры и комплексы также можно посещать только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации. При этом в отель можно заселиться и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было введено требование об обязательной вакцинации от коронавируса для жителей от 60 лет и старше.