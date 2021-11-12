Бишкек, , 17:37 — REGNUM В столице Киргизии городе Бишкеке отремонтируют памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову, установленный в 1942 году. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 12 ноября.

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Выполненный из бетона монумент заменят на бронзовый, представляющий собой точную копию фигуры Панфилова.

Новый памятник, который республике подарила Свердловская область России, городские власти планируют установить уже в декабре 2021 года — в канун 80-летия боев легендарной Панфиловской дивизии.

ИА REGNUM напоминает, что 316-я стрелковая дивизия, начала формироваться на 21-й день Великой Отечественной войны в столицах Киргизии и Казахстана — Фрунзе и Алма-Ате. Ее первым командиром стал герой Гражданской войны, военный комиссар Киргизской ССР, генерал-майор Иван Панфилов, впоследствии, осенью 1941 года, погибший в ходе одного из боев.

Решением Государственного Комитета Обороны дивизии был присвоен статус гвардейской и дано имя генерал-майора Панфилова.

За годы войны 8-я гвардейская Панфиловская дивизия уничтожила более 85 тысяч и взяла в плен до 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожила и захватила в виде боевых трофеев 387 танков, 65 бронемашин, 43 самолета, 451 орудия, 2.010 автомашин, 328 мотоциклов, 180 минометов.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 34 воина-панфиловца, в том числе и сам генерал Панфилов, были удостоены звания Герой Советского Союза.

В мае 1967 года по просьбе руководства Киргизии Панфиловская дивизия была передислоцирована в республику и вошла в состав 33-го армейского корпуса Туркестанского военного округа. В 2003 году дивизия была расформирована, а в 2011 году власти Киргизии приняли решение о ее возрождении.