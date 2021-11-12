Кострома, 12 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Костромской области после введения пропускной системы с QR-кодами в 2,7 раза выросло количество проверок соблюдения коронавирусных ограничений и в 4,3 раза — число составленных административных протоколов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте региональной безопасности региона.

Http://www.gradkostroma.ru Проверка в общественном транспорте

Напомним, с 15 октября в области действует ограничение на посещение общественных мест. Попасть в кинотеатры, фитнес-центры, парикмахерские, непродовольственные магазины и крупные торговые центры сейчас могут только переболевшие или привитые от коронавируса костромичи, обладающие QR-кодами. Исключение сделано для граждан, имеющих медотводы. Действовать мера будет как минимум до 1 декабря текущего года.

За период с 15 октября по 11 ноября текущего года муниципалитеты, департаменты и полицейские проинспектировали 7,3 тысячи объектов на предмет соблюдения масочного режима и проверок QR-кодов у посетителей. По итогам визитов проверяющие составили почти 2 тысячи административных протоколов, причём в 10% случаев нарушителями являлись юридические лица.

В сравнении с аналогичным периодом (15 сентября — 11 октября) наибольший рост по количеству выписанных протоколов — в 4,3 раза показали муниципалитеты. Сотрудники исполнительных органов государственной власти выявили в 3,8 раза больше нарушений. Полиция — в 1,2.