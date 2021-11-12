София, , 17:37 — REGNUM Около 29% взрослых жителей Болгарии ежедневно выкуривают более 20 сигарет, соответствующий показатель является абсолютным «рекордом» для стран Евросоюза. Об этом 12 ноября со ссылкой на социологические службы ЕС сообщила софийская газета «24 часа».

Курение Maxpixel.freegreatpicture.com

Согласно данным Европейского статистического агентства («Евростат»), каждый третий болгарин в возрасте от 18 до 70 лет регулярно употребляет крепкие табачные изделия. Помимо этого, тысячи опрошенных граждан Болгарии признались, что тратят на сигареты до четверти семейного бюджета.

«Таким образом, Болгарию можно назвать самой курящей страной Евросоюза», — говорится в отчете социологов.

Помимо Болгарии, в список стран с наибольшим потреблением табака попали Греция (23,6%), Латвия (22,1%) и Германия (21,9%). Самая низкая доля курильщиков зарегистрирована в Швеции (6,4%) и Финляндии (9,9%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии несовершеннолетним запретили кальяны и электронные сигареты