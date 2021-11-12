Вашингтон, 12 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Леди Гага дала понять, что её удивил ажиотаж вокруг рассказа о подготовке к роли Патриции Реджиани в картине «Дом Gucci» и работала над акцентом. Об этом 12 ноября сообщает портал ET Canada.

Domain Barnyard Леди Гага

«Если честно, я полагаю, что это стало сенсацией из-за того, что я так долго работала над своим акцентом и что так долго оставалась в роли», — сказала Гага, добавив, что лично её больше впечатлило бы, если бы она не практиковалась так много.

«Мне было бы труднее входить и выходить из роли на съемочной площадке, чем оставаться в ней», — отметила исполнительница.

Ранее Леди Гага рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при подготовке к роли в «Доме Gucci». Она, в частности, сообщила, что на протяжении девяти месяцев до начала производства фильма постоянно разговаривала на английском языке с итальянским акцентом.