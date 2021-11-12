Тюмень, , 17:34 — REGNUM В Тюмени обнаружили труп девушки, пропавшей в июне 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Тело уроженки села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Виталины С. 1999 года рождения было обнаружено на обочине Велижанского тракта в районе озера Липового.

«При первоначальном обследовании тела специалисты не выявили признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Назначен ряд экспертиз», — сообщила газете «Тюменская область сегодня» старший помощник руководителя областного следственного управления СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Галстян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюменской области 7 ноября 2021 года пропал 17-летний подросток после проводов друга в армию. Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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