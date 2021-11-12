Москва, , 18:18 — REGNUM Как бы Украина не противилась на уровне отдельных политиков, но она неизбежно должна будет принять к себе тех беженцев, которые сейчас штурмуют границу Белоруссии и Польши в надежде попасть на территорию Евросоюза. Об этом 12 ноября завил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Политолог подчеркнул, что членство в Европейском союзе, к которому там стремится Киев, нужно заслужить. Для этого Украине необходимо продемонстрировать готовность подставить плечо западным партнерам. Это касается и приема к себе беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

«Так и будет. Это решение, которое германия будет предлагать. Много голосов в этом направлении раздается здесь. Украина должна заслужить доверие Европейского союза. Она подключилась к ассоциации. Украина должна будет сделать что-то для беженцев, но за это она будет получать большие деньги, также как Турция. Это стимул для украинских служб — за 3 миллиарда евро в год посодействовать безопасности Евросоюза», — сказал Рар.

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