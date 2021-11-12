София, 12 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Два истребителя МиГ-29, прошедшие полный капитальный ремонт в России, пополнили действующий авиапарк военно-воздушных сил Болгарии. Об этом 12 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Миг 29

Согласно официальной информации, боевые машины, укомплектованные самым современным оборудованием, полностью готовы к эксплуатации.

«Эти истребители займут свое достойное место в системе защиты воздушного пространства нашей страны», — говорится в заявлении министерства обороны Болгарии. На каких именно болгарских аэродромах будут базироваться обновленные военные самолеты, не сообщается.

Напомним, в 2020 году правительство Болгарии заключило рамочное соглашение с акционерным обществом «Российская самолетостроительная корпорация МиГ» на ремонт и обслуживание истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии. Сумма контракта составила около $50 млн.