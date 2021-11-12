Тамбов, 12 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2022 году планируют благоустроить 100 дворов и 106 общественных пространств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Благоустройство в Тамбовской области

В управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области отмечают, что в регионе сформирован перечень объектов благоустройства, включенных в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2022 год. В него включили 100 дворов и 106 общественных пространств, общий объем финансирования работ запланирован в объеме 263,8 млн рублей.

Сейчас на Тамбовщине завершается программа благоустройства 2021 года. На эти цели в уходящем году направили около 269,5 млн рублей, из них около 264 млн рублей — средства федерального бюджета. На данный момент освоено более 96% федеральной субсидии. Работы уже выполнены в 148 дворах из 153-х, включенных в программу, и на 106-ти из 114 общественных территорий.