Село Кизильское, Челябинская область, 12 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Кизильском районе Челябинской области местного жителя осудили за незаконную охоту на территории Ильменского заповедника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

53-летнего местного жителя судили по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них незаконная переделка огнестрельного оружия, незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, а также незаконная охота на особо охраняемой природной территории. По данным следствия, в гараже отца он нашёл патроны, порох и гладкоствольное охотничье ружьё, а затем укоротил у ружья стволы. А в марте 2021 года этот гражданин застрелил беременную самку косули сибирской. Размер ущерба составил 280 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину целиком и частично возместил ущерб. Суд назначил ему четыре года условно с таким же испытательным сроком и штрафом 120 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с него 231 500 рублей.