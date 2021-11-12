Петрозаводск, , 17:47 — REGNUM В Республике Карелия за прошедший день выявлено 336 инфицированных коронавирусом, что на 11 человек больше, чем днем ранее. Об этом 12 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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Из числа выявленных 11 ноября зараженных — 31 ребенок. Кроме того, 332 человека не были привиты от коронавируса (98,8%). На данный момент в ковидных стационарах республики получают лечение 968 пациентов, в состоянии средней тяжести — 891 человек, в тяжёлом — 74 и все они не были привиты.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных», — добавил он.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 78 342 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9158 детей. Выздоровели с начала пандемии 73 785 человек, за последние сутки — 295 человек. От COVID-19 умер 1031 человек, в том числе три летальных случая были зарегистрированы за прошедший день.

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