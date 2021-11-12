Москва, , 17:29 — REGNUM О росте коллективного иммунитета в России сообщили 12 ноября в оперштабе РФ по борьбе с COVID-19.

Диагностика Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Так, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 49%.

Отмечается, что коллективный иммунитет коррелирует с процентом вакцинированных: вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 63 124 096 раз, полный цикл пройден 57 961 578 раз.

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