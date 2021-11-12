Воронеж, 12 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Воронежской области изменили режим самоизоляции для жителей старшего возраста — теперь такой режим установлен для невакцинированных жителей от 60 лет и старше. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 12 ноября.

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«Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырёх недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета», — также говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе с 13 ноября возобновляется работа общепита, предприятий розничной торговли, культурных и развлекательных учреждений, однако посещать их смогут лишь жители, имеющие прививки от коронавируса либо ПЦР-тесты.

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Добавим, что в октябре в Воронежской области ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, за исключением привиты от коронавируса либо переболевших.