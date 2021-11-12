Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Американский актёр Уилл Поултер высказался относительно своей подготовки к съёмкам фильма «Стражи галактики 3». Об этом 12 ноября пишет издание E!

Уилл Поултер Кадр из фильма «Мы — Миллеры»

По словам Поултера, он уделяет большое внимание своему психическому здоровью, чтобы добиться лучшей физической формы. Он отметил, что пандемия коронавируса дала понять ему и людям, что ментальное здоровье не менее важное, чем состояние мышц. «Психическое здоровье — это физическое здоровье, понимаете?», — говорит артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в фильме «Стражи галактики 3» от студии Marvel. Пользователи Сети были удивлены такому выбору актёра на роль, однако многие отметили, что им интересно посмотреть, что у Поултера получится.

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