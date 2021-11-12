Вашингтон, 12 ноября 2021, 17:32 — REGNUM Американский актёр Уилл Поултер высказался относительно своей подготовки к съёмкам фильма «Стражи галактики 3». Об этом 12 ноября пишет издание E!
По словам Поултера, он уделяет большое внимание своему психическому здоровью, чтобы добиться лучшей физической формы. Он отметил, что пандемия коронавируса дала понять ему и людям, что ментальное здоровье не менее важное, чем состояние мышц. «Психическое здоровье — это физическое здоровье, понимаете?», — говорит артист.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в фильме «Стражи галактики 3» от студии Marvel. Пользователи Сети были удивлены такому выбору актёра на роль, однако многие отметили, что им интересно посмотреть, что у Поултера получится.
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