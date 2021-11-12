Москва, 12 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В критических важных сферах работа искусственного интеллекта должна находиться под бдительным контролем человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Так он прокомментировал опасения главы Сбербанка Германа Грефа по поводу того, что в области развития ИИ излишнее регулирование может обернуться стагнацией и отставанием страны.

Искусственный интеллект

«Излишнее регулирование может, несомненно, затормозить и даже остановить развитие в любой области, — сказал Садыков. — В критически важных сферах деятельности, где ошибка в работе алгоритма может привести к неприемлемым потерям или угрожать здоровью и безопасности людей — в медицине, в транспортной отрасли, в военной промышленности, — необходимо жесткое внедрение и неукоснительное следование стандартам качества аппаратного и программного обеспечения при бдительном контроле «естественного», человеческого интеллекта. Принятие окончательного решения должно всегда оставаться за квалифицированным специалистом, слепое доверие компьютеру может привести и уже неоднократно приводило к трагическим последствиям».

В прочих областях, как пояснил эксперт, например прорывных теоретических научных исследованиях, художественном творчестве, дизайне и им подобных, требуется, напротив, максимальная свобода в части возможности генерации новых коммерчески привлекательных идей и продвижения на рынок новых программных продуктов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Садыков объяснил, какие опасности может таить в себе искусственный интеллект.